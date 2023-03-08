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16:38, 8 марта 2023Мир

Россиянин и белорус предстали перед судом в Польше по обвинению в шпионаже

Суд в Польше начал рассмотрение дела обвиняемых в шпионаже россиянина и белоруса

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Окружной суд в польском городе Белосток начал рассмотрение дела обвиняемых в шпионаже граждан России и Белоруссии. Польские спецслужбы считают, что мужчины собирали информацию о военных частях для российских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Предполагается, что мужчины пытались узнать о присутствии войск в польско-белорусской приграничной зоне, выяснить расположение военных объектов, их оснащение и кадровый состав, а также получить информацию о подразделениях союзников. Заседание по делу провели в закрытом режиме. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Россиянин и белорус были задержаны в апреле 2022 года. По данным Польского телевидения, мужчины давно проживают на территории Польши.

В конце января сообщалось, что агентство разведки и безопасности Словении задержало двух человек в городе Любляна по подозрению в шпионаже в пользу России. Обвиняемые имеют гражданство одной из южноамериканских стран, до задержания они работали в Словении под вымышленными именами.

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Александра Качан
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