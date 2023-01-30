Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 30 января 2023Мир

В Словении задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России

В Словении задержаны два иностранца, подозреваемые в шпионаже в пользу России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Агентство разведки и безопасности Словении (Sova) задержало двух человек в столице страны Любляне по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает агентство Delo.

Уточняется, что задержаны два иностранца. По данным агентства, они имеют гражданство одной из южноамериканских стран и работали в Словении под вымышленными именами. Их задержали в арендованном офисе в Любляне, они работали в компании, торговавшей антиквариатом.

Как добавляет портал Siol, расследование в отношении задержанных велось с декабря 2022 года, тогда же суд вынес решение о заключении их под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело, им грозит до восьми лет заключения. По информации портала, подозреваемые вели шпионскую работу не только в Словении, но и за рубежом.

Ранее в январе в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан гражданин ФРГ. В 2022 году он якобы передал информацию, полученную им в ходе работы в Федеральной разведывательной службе, в российскую разведку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом СВО
Пушилин рассказал о действиях ВСУ в Угледаре
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Россиянин напал с пистолетом на 16-летнего подростка из-за 280 рублей
Беременную россиянку заподозрили в жестоком избиении пятилетнего ребенка
МИД России заявил о подготовке к консультации с США
Купленные в сети шорты бренда Кардашьян разозлили девушку во время примерки
В России спрогнозировали снижение стоимости одного типа недвижимости
В Китае уличили Украину в попытках напрямую столкнуть НАТО с Россией
В Японии раскритиковали меры России из-за промысла у Курил
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.