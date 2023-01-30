В Словении задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России

В Словении задержаны два иностранца, подозреваемые в шпионаже в пользу России

Агентство разведки и безопасности Словении (Sova) задержало двух человек в столице страны Любляне по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает агентство Delo.

Уточняется, что задержаны два иностранца. По данным агентства, они имеют гражданство одной из южноамериканских стран и работали в Словении под вымышленными именами. Их задержали в арендованном офисе в Любляне, они работали в компании, торговавшей антиквариатом.

Как добавляет портал Siol, расследование в отношении задержанных велось с декабря 2022 года, тогда же суд вынес решение о заключении их под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело, им грозит до восьми лет заключения. По информации портала, подозреваемые вели шпионскую работу не только в Словении, но и за рубежом.

Ранее в январе в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан гражданин ФРГ. В 2022 году он якобы передал информацию, полученную им в ходе работы в Федеральной разведывательной службе, в российскую разведку.

