Гражданина Германии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Прокуратура ФРГ заявила об аресте гражданина по подозрению в шпионаже в пользу России

Сотрудниками федерального управления уголовной полиции в аэропорту Мюнхена по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан гражданин ФРГ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Германии.

«Обвиняемый подозревается в соучастии в государственной измене. В ордере на арест его по существу обвиняют в следующих фактах: [обвиняемый] Артур Э. знаком с Карстеном Л., арестованным 21 декабря 2022 года. В 2022 году он передал информацию, полученную им в ходе профессиональной деятельности в Федеральной разведывательной службе, в российскую разведку. Артур Е. привез информацию в Россию и передал российской разведке», — заявили представители пресс-службы.

Отмечается, что Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Федеральной разведывательной службой ФРГ и при поддержке Федерального бюро расследований (ФБР) США.

22 декабря 2022 года Прокуратура ФРГ сообщила об аресте сотрудника Федеральной разведывательной службы ФРГ. Сейчас он находится под следствием по подозрению в государственной измене. Он был арестован агентами Федерального управления уголовной полиции Германии 21 декабря.