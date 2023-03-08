Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
4:2
Завершен
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Нефтехимик
4:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Витязь
2:3
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Лацио
1:2
Завершен
АЗ Алкмар
Лига конференций|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
5:1
Завершен
Брюгге
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Челси
2:0
Завершен
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
08:19, 8 марта 2023Спорт

Тренер назвал лучшие упражнения для пробуждения организма

Тренер Виноградова заявила, что для пробуждения организма нужно сделать зарядку

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Фитнес-тренер Екатерина Виноградова назвала лучшие упражнения для пробуждения организма. Об этом сообщает «Правда».

Виноградова заявила, что зарядку, состоящую из 5-10 упражнений, нужно делать через 15 минут после пробуждения. Она выполняется в спокойном темпе и в комфортной обстановке. Для начала нужно пройтись по квартире, сделать наклоны и повороты головы, круговые движения плечами и наклоны корпуса вперед.

Затем следует выполнить комплекс упражнений на мышцы рук и плеч. За ним идет комплекс упражнений на мышцы ног: приседания и отведения бедра в сторону. Далее необходимо сделать комплекс упражнений на мышцы спины, среди которых упражнение «кошка». Последним станет упражнение на пресс.

Ранее фитнес-тренер Антон Комаревцев назвал лучшее упражнение от боли в спине. Он посоветовал ходьбу с тяжелой книгой на голове в три подхода по одной-три минуты каждый день.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР
В РВИО объяснили решение США объявить СССР «империей зла»
На Алтае запустят новые железнодорожные маршруты для туристов
Акушер-гинеколог оценила шансы забеременеть во время менструации
Тренер назвал лучшие упражнения для пробуждения организма
Пригожин заявил о взятии под контроль восточной части Артемовска
В Запорожской области назвали факторы готовности ВСУ к контрнаступлению
В ДНР оценили значение боев под Авдеевкой
В Молдавии заявили о цели добиться отставки властей страны
В России рассказали о борьбе с американскими JDAM-ER
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.