Тренер назвал лучшие упражнения для пробуждения организма

Тренер Виноградова заявила, что для пробуждения организма нужно сделать зарядку

Фитнес-тренер Екатерина Виноградова назвала лучшие упражнения для пробуждения организма. Об этом сообщает «Правда».

Виноградова заявила, что зарядку, состоящую из 5-10 упражнений, нужно делать через 15 минут после пробуждения. Она выполняется в спокойном темпе и в комфортной обстановке. Для начала нужно пройтись по квартире, сделать наклоны и повороты головы, круговые движения плечами и наклоны корпуса вперед.

Затем следует выполнить комплекс упражнений на мышцы рук и плеч. За ним идет комплекс упражнений на мышцы ног: приседания и отведения бедра в сторону. Далее необходимо сделать комплекс упражнений на мышцы спины, среди которых упражнение «кошка». Последним станет упражнение на пресс.

Ранее фитнес-тренер Антон Комаревцев назвал лучшее упражнение от боли в спине. Он посоветовал ходьбу с тяжелой книгой на голове в три подхода по одной-три минуты каждый день.

