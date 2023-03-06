Тренер назвал лучшие упражнения от боли в спине

Тренер Комаревцев назвал лучшим упражнением от боли в спине ходьбу с книгой

Фитнес-тренер Антон Комаревцев назвал лучшие упражнения от боли в спине. Его слова приводит Life.

Первым Комаревцев посоветовал ходьбу с тяжелой книгой на голове. Для этого нужно пустить лопатки к центру спины, смотреть вперед и удержать равновесие. Следует делать три подхода по одной-три минуты каждый день.

Для выполнения второго упражнения нужно лечь на спину и давить локтями в пол, одновременно приводя лопатки к центру спины и приподнимая грудь. Требуется 15–20 повторений по три подхода.

Третьем тренер назвал упражнение «пловец». Для его выполнения нужно лечь на живот, выпрямить руки и ноги, затем поднять правую руку и левую ногу, опустить их, а затем поднять другие руку и ногу.

Последним упражнением стала «стрелочка», для которой нужно встать на четвереньки в коленно-кистевом упоре, поднять правую руку и левую ногу и задержаться в этом положении на секунду, затем повторить с другой рукой и ногой.

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