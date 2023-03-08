Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
13:30 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Энн Ли
Сегодня
22:00 (Мск)
Анна Блинкова
Индиан-Уэллс (ж)
Анна Калинская
Завтра
06:30 (Мск)
Алисия Паркс
Индиан-Уэллс (ж)
Илья Ивашко
Сегодня
22:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Индиан-Уэллс (м)
12:38, 8 марта 2023Спорт

Тренер назвала способы накачать мышцы спины

Тренер Мотина посоветовала делать подтягивания и тягу с эспандером, чтобы накачать спину

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Фитнес-тренер Анна Мотина назвала способы накачать мышцы спины. Ее слова передает «Чемпионат».

Начать эксперт посоветовала с подтягиваний. Для этого нужно зацепиться руками за перекладину, далее на выдохе подтянуться, сгибая руки в локтях и стараясь коснуться подбородком перекладины. На вдохе вернуться в исходное положение. Мотина советует выполнять пять-семь повторов.

Для следующего блока упражнений — тяги — понадобится эспандер-лента. Тренер предлагает выполнить тягу к поясу одной рукой. Для этого нужно одну ногу вынести немного вперед и под ее стопой зафиксировать эспандер. Необходимо слегка наклониться вперед и взять эспандер рукой, противоположной от впереди стоящей ноги. Далее на выдохе нужно согнуть руку в локте и подтянуть рукоятку эспандера к поясу, после чего вернуться в исходное положение. Повторять упражнение нужно по 10-15 раз на каждую руку.

Также можно выполнять тягу к поясу сразу двумя руками. Для этого нужно поставить ноги чуть шире плеч и зафиксировать эспандер под обеими стопами. Упражнение выполняется так же, как и предыдущее, только одновременно обеими руками.

Еще один вид тяги — становая. Исходное положение — ноги чуть уже ширины плеч, эспандер обвязан вокруг стоп так, чтобы он был натянут, когда вы стоите в полный рост с опущенными руками. «На вдохе медленно нагнитесь, спину при этом держите прямой. На выдохе так же медленно выпрямитесь, натягивая эспандер», — объяснила Мотина технику выполнения упражнения и отметила, что требуется 10-15 повторов.

Ранее фитнес-тренер Антон Комаревцев назвал лучшее упражнение от боли в спине. Он посоветовал ходьбу с тяжелой книгой на голове в три подхода по одной-три минуты каждый день.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Британии раскрыли данные о частном спонсоре диверсий на «Северных потоках»
Боррель предложит поставлять Киеву уже имеющиеся в Европе боеприпасы
В российском регионе простились с погибшим на СВО заключенным из ЧВК «Вагнер»
Массовое ДТП на парковке в Москве попало на видео
В Москве водитель Volvo протаранил четыре автомобиля
Россия, Турция и Сирия обсудят встречу министров иностранных дел
Запад не получал данных о причастности России к взрывам на «Северных потоках»
В ФРГ допустили смещение фокуса США с Украины
Назван срок восполнения запаса снарядов в США после поставок Украине
Министр обороны Украины ответил на обвинения в подрыве «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.