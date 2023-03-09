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19:14, 9 марта 2023Спорт

Игравший в сборной России бразилец захотел в Госдуму

Бывший футболист сборной России Ари заявил, что хотел бы стать депутатом Госдумы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Ари, ныне представляющий бразильский «Атлетико Сеаренсе», заявил о желании начать политическую карьеру. Его слова приводит Sport24.

Футболист рассказал, что помогает нуждающимся в бразильском городе, где он жил раньше. За это местные жители прозвали его депутатом и вызвали у него мысли о новом поприще. «В будущем я бы хотел стать депутатом Госдумы на самом деле. Уже два раза об этом думал», — заявил бразилец.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Ари выступал с 2010-го по 2018-й. Его первым клубом в России был московский «Спартак». Ари также защищал цвета «Краснодара» и столичного «Локомотива». С последним он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В июле 2018 года Ари получил российское гражданство. Он также принял участие в двух матчах за сборную России.

Анастасия Борисова
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