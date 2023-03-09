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16:49, 9 марта 2023Спорт

Винер рассказала о приглашении российских гимнасток на международные турниры

Ирина Винер рассказала о приглашении российских гимнасток на клубные международные старты

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала об участии отечественных спортсменок в международных турнирах. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мне запретили работать с федерациями, мы перешли на клубную систему, давно к этому стремились. Если к нам будут приезжать гимнастки, то в составе клубов. Мы тоже будем выезжать на международные соревнования, на которые приглашают клубы», — сказала специалист. Она отметила, что российские спортсменки уже получили много приглашений на турниры не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

6 марта FIG отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх-2020 в Токио, где россиянка оскорбительно высказалась о судействе. Из-за санкций специалист не сможет ни в каком статусе участвовать в международных соревнованиях и мероприятиях под эгидой FIG или получать аккредитацию на них.

4 марта 2022 года FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе судьи и официальные лица из России.

Дарья Коршунова
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