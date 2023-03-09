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10:51, 9 марта 2023Ценности

Кайли Дженнер показала тело в бикини

Телезвезда Кайли Дженнер показала тело в золотистом бикини

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась результатом откровенной фотосессии и восхитила фанатов. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость показала тело в бикини золотистого цвета, который выполнен в виде лифа и юбки длины макси с разрезом, демонстрирующим ногу. Предпринимательница снялась с распущенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках. Свой образ она дополнила массивным колье в виде вишни.

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Поклонники восхитились внешним видом Дженнер, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Просто красотка», «Самая лучшая!», «Вау», «Такой фигуре можно только позавидовать», «Идеальная», — высказывались подписчики.

В феврале Кайли Дженнер разместила новые снимки в бикини за сотни тысяч рублей. Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена на шезлонге во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Модель сняли в винтажном трехцветном купальнике французского бренда Chanel 1995 года выпуска, который покрыт блестящими кристаллами. Стоимость данного бикини составляла 9950 долларов (756 тысяч рублей).

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Карина Черных
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