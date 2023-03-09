Оппозиция Молдавии высказалась о покушении на главу Приднестровья

Молдавский политик Клименко: за покушением на главу Приднестровья стоят власти Украины

Почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко убежден, что за покушением на лидера Приднестровья Вадима Красносельского стоят власти Украины. Свое предположение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

9 марта стало известно, что в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на главу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского.

Мы прекрасно знаем, что за этим стоят украинские власти с ведома молдавских властей Валерий Клименко почетный председатель партии «Шор»

«Все идет к тому, о чем мы уже говорили — им любой ценой нужно Приднестровье, чтобы добраться до военных припасов, которых критически не хватает Вооруженным силам Украины (ВСУ). Они пытаются провоцировать Приднестровье на какие-либо действия для того, чтобы затем обосновать свое вторжение в регион», — объяснил возможную цель покушения на главу Приднестровья Вадима Красносельского Клименко.

Приднестровье же держит очень взвешенную, правильную позицию и никак не реагирует, отметил почетный председатель «Шор».

Отмечается, что покушение на главу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) должно было произойти в центре Тирасполя. Преступники хотели устранить первых лиц ПМР и рассчитывали на большое количество жертв. Подробности подготовки теракта раскрыл прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий.

Председатель Следственного комитета (СК) Приднестровья Вячеслав Брынзарь сообщил, что подозреваемый в подготовке теракта полгода следил за руководителями непризнанной республики.

