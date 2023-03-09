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16:47, 9 марта 2023Бывший СССР

Оппозиция Молдавии высказалась о покушении на главу Приднестровья

Молдавский политик Клименко: за покушением на главу Приднестровья стоят власти Украины
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко убежден, что за покушением на лидера Приднестровья Вадима Красносельского стоят власти Украины. Свое предположение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

9 марта стало известно, что в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на главу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского.

Мы прекрасно знаем, что за этим стоят украинские власти с ведома молдавских властей

Валерий Клименкопочетный председатель партии «Шор»

«Все идет к тому, о чем мы уже говорили — им любой ценой нужно Приднестровье, чтобы добраться до военных припасов, которых критически не хватает Вооруженным силам Украины (ВСУ). Они пытаются провоцировать Приднестровье на какие-либо действия для того, чтобы затем обосновать свое вторжение в регион», — объяснил возможную цель покушения на главу Приднестровья Вадима Красносельского Клименко.

Приднестровье же держит очень взвешенную, правильную позицию и никак не реагирует, отметил почетный председатель «Шор».

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Отмечается, что покушение на главу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) должно было произойти в центре Тирасполя. Преступники хотели устранить первых лиц ПМР и рассчитывали на большое количество жертв. Подробности подготовки теракта раскрыл прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий.

Председатель Следственного комитета (СК) Приднестровья Вячеслав Брынзарь сообщил, что подозреваемый в подготовке теракта полгода следил за руководителями непризнанной республики.

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Алена Шевченко
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