Судебные приставы опровергли информацию об аресте недвижимости главреда РБК

В ФССП опровергли сообщение об аресте имущества главного редактора РБК Петра Канаева

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прокомментировала сообщение об аресте недвижимости главного редактора РБК Петра Канаева. Заявление пресс-службы ведомства приводит РИА Новости.

«Опубликованные в средствах массовой информации сведения об аресте недвижимого имущества главного редактора РБК не соответствуют действительности», — опровергли новость в ФССП.

В то же время в ведомстве подтвердили, что в отношении Канаева возбуждены четыре исполнительных производства, поскольку тот не заплатил штраф в установленные сроки. «Судебным приставом-исполнителем приняты меры в соответствии с Федеральным законом», — рассказали в ФССП.

Представители инстанции не уточнили, о каких мерах идет речь, добавив, что по закону ознакомиться с ними имеют право только должник, взыскатель и их представители.

О том, что приставы арестовали имущество Канаева, сообщалось утром 9 марта. Под арест попали принадлежащие Канаеву квартира и дача в Ступинском районе Подмосковья. Утверждалось, что причиной действий судебных приставов стала несвоевременная оплата штрафа, выписанного изданию из-за отсутствия маркировки иноагента в материале, опубликованном в апреле 2021 года.