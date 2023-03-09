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22:00, 10 марта 2023Из жизни

Водитель автобуса спас выползшую на дорогу змею от смерти под колесами машин

В Австралии водитель автобуса остановил движение и голыми руками убрал змею с дороги

В пригороде австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, водитель автобуса голыми руками убрал змею с дороги и спас ее от смерти под колесами машин. Об этом сообщает 9 News.

На кадрах, снятых попавшим в пробку очевидцем, видно, как водитель, остановивший движение, выходит из автобуса и берет выползшую на проезжую часть огромную змею за хвост. Мужчина держит рептилию, пытающуюся его укусить, переходит дорогу и кладет ее на ближайшую лужайку.

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После этого водитель встречает пешехода, рассказывает ему о произошедшем и предупреждает, чтобы он держался подальше от змеи. Затем мужчина возвращается в автобус и продолжает движение по маршруту.

Пользователи социальных сетей назвали действия водителя типичными для жителя Квинсленда. «Скажи, что ты живешь в Квинсленде, не говоря, что ты живешь в Квинсленде», — говорится в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что в Малацзии семья обнаружила, что за перекрытиями на потолке квартиры спрятались два питона. Змеи весили 25 и 32 килограмма и были длиной четыре и пять метров соответственно.

Алиса Удовик
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