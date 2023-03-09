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10:47, 9 марта 2023Культура

Рэпер Птаха перестал выходить на связь после обстрела в ДНР

ТАСС: рэпер Птаха перестал выходить на связь после обстрела в ДНР

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) не выходил на связь после сообщений об обстреле в прифронтовой зоне Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС рассказала PR-директор исполнителя Марина Евстифеева.

«Да, он [Нуриев] действительно ездил в Донецк. На связь он не выходил, телефон отключен. Дозвониться до него невозможно», — сказала представитель музыканта.

Ранее в сети появилось видео с попавшим под обстрел рэпером. На семисекундном ролике видно, как некто вскидывает автомат, после чего камера падает на землю, и слышны звуки перестрелки. Лицо стрелявшего в кадр не вошло.

До этого спутник Птахи Андрей 3022 прислал одной из организаторов поездки короткое видео, на котором видно Птаху в бронежилете и каске.

Об инциденте с участием Птахи и Андрея 3022, приехавшими в ДНР с гумпомощью, сообщалось ранее 8 марта. После этого музыканты перестали выходить на связь. Известно, что исполнители передвигались в сопровождении друзей.

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Варвара Кошечкина
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