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23:58, 8 марта 2023Культура

Появилось видео с попавшим под обстрел в ДНР репером Птахой

Появилось видео с репером Птахой, попавшим под обстрел в прифронтовой зоне ДНР

В сети появилось видео с рэпером Птахой, попавшим под обстрел в прифронтовой зоне Донецкой народной республики (ДНР). Кадры были сделаны pr-сопровождением Давида Нуриева (настоящее имя исполнителя — прим. «Ленты.ру»).

На семисекундном ролике видно, как некто вскидывает автомат, после чего камера падает на землю, и слышны звуки перестрелки. Лицо стрелявшего в кадр не вошло.

Ранее спутник Птахи Андрей 3022 прислал одной из организаторов поездки короткое видео, на котором видно Птаху в бронежилете и каске.

Об инциденте с участием Птахи и Андрея 3022, приехавшими в ДНР с гумпомощью, сообщалось ранее 8 марта. После этого музыканты перестали выходить на связь. Известно, что исполнители передвигались в сопровождении друзей. «Больше мы ничего пока не знаем, связи нет», — сказала собеседница агентства РИА Новости.

Марина Совина
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