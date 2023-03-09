В Тбилиси освободили всех задержанных на митингах

МВД Грузии сообщило об освобождении всех 133 задержанных во время митингов в Тбилиси

Все 133 человека, задержанные во время митингов в Тбилиси, были освобождены. Об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Грузии.

«Все задержанные на акциях 7 и 8 марта за административные правонарушения граждане освобождены», — сообщили в ведомстве.

6 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Согласно инициативе, некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.