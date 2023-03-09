В России рассказали о применении арктических комплексов «Тор» в зоне СВО

ТАСС: арктический вариант ЗРК «Тор-М2ДТ» действует в зоне СВО

Арктический вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» действует в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к российскому военному ведомству.

«Арктические комплексы "Тор-М2ДТ" действуют в боевых порядках частей Северного флота в зоне спецоперации», — сказал один из них. Другой собеседник агентства подтвердил эту информацию. По его словам, арктические ЗРК «Тор» успешно справляются со всеми задачами в зоне СВО.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением данных сведений.

Арктический вариант ЗРК построили на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30 «Витязь», который предназначен для работы на грунтах с низкой несущей способностью. Боевая машина ЗРК несет 16 ракет.

В феврале гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил, что в 2022 году российским войскам досрочно передали ЗРК «Тор».

В декабре 2022 года Минобороны России показало кадры применения ЗРК «Тор-М2ДТ» Южного военного округа в зоне СВО. Комплекс позволяет одновременно обстреливать четыре цели.