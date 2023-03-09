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13:42, 9 марта 2023Экономика

Ценам на газ в Европе предрекли дальнейшее падение

Аналитик Демидов допустил падение цен на газ в Европе до 350 долларов за тысячу кубометров

Фото: Mario Tama / Getty Images

Цены на газ в Европе могут продолжить падать, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о причинах падения, а также поделился прогнозом относительно будущего цен.

Ранее цена газа в Европе опустилась ниже 450 долларов за одну тысячу кубометров впервые с конца июля 2021 года.

Причины падения

Цены на газ в Европе действительно падают, нисходящий тренд начался еще в декабре, считает аналитик. По его мнению, снижение связано с аномально теплой зимой и инициативами по снижению потребления, которые были приняты Евросоюзом (ЕС). В частности, это инициатива о снижении потребления домохозяйствами и остановка многих производств.

На конец февраля средняя заполняемость подземных хранилищ газа в Европе была чуть-чуть ниже 60 процентов, что почти на 45 процентов больше среднегодового за последние 5 лет. Это фантастика, такого никогда не было

Владимир Демидованалитик

«Все очень просто — малое потребление в виду климатических условий и малое потребление, потому что промышленность и люди стали меньше потреблять. Одних заставили, другие просто ушли либо остановились», — объяснил Демидов.

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Прогноз

Цены могут продолжить падать, убежден собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что обычно зимний сезон в Европе заканчивается в марте и новая гонка по закачке газа начинается уже ближе к маю.

Думаю, что цена может просесть до 350 к маю. В Европе осталось много газа в хранилищах, поэтому если газ и будет существенно расти, то уже во второй половине года

Владимир Демидованалитик

Такие низкие цены неинтересны американцам, поэтому они постараются вызвать на рынке ЕС искусственный дефицит, снизив у себя добычу и уменьшив поставки в ЕС, считает Демидов.

«Нужно понимать, что у Европы очень тяжелая ситуация в плане промышленности, она уходит, и поэтому, в принципе, большие потребители уходят, то есть Европа перестает потреблять столько, сколько она потребляла раньше. Поэтому не вижу каких-то существенных, больших проблем с газом в Европе в ближайшее время — не потому что они справились, а потому что потреблять просто стали меньше», — подытожил аналитик.

За зиму газ в Европе подешевел втрое. 30 ноября 2022 года фьючерсы торговались на уровне 1550 долларов за одну тысячу кубометров, а уже 28 февраля торги закрылись на уровне 515 долларов. В этот день цены на газ доходили до 505 долларов — впервые с конца августа 2021 года.

Аналитики называют причиной падения цен стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и теплую зиму в Европе, которая позволила странам ЕС избежать энергетического кризиса.

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Екатерина Смирная
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