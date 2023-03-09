В МЧС заявили о людях под завалами пятиэтажки после взрыва газа в Чите

В МЧС заявили, что после взрыва газа в пятиэтажке в Чите под завалами находятся люди

После взрыва газа в пятиэтажке на улице Боровой в Чите под ее завалами находятся люди. Об этом сообщили в управлении МЧС по Забайкальскому краю, передает «Интерфакс».

«После объявления минутной тишины под перекрытиями между 4 и 5 этажом были услышаны человеческие голоса. Производятся работы по расчистке территории с помощью специальной техники и разбору завалов для спасения людей», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что спасенных пострадавших передали медикам, им оказывают помощь.

Взрыв газа в пятиэтажке Читы произошел в четверг 9 марта. Он разрушил два верхних этажа здания и повредил не меньше пяти квартир, пострадали шесть человек. Предварительной причиной взрыва названа разгерметизация газового баллона.