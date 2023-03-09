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16:26, 9 марта 2023Спорт

Зюганов поддержал инициативу об отмене закона о Fan ID

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу об отмене закона о Fan ID

Фото: Павел Кашаев / РИА Новости

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу об отмене закона о Fan ID. Пост об этом он написал в Telegram.

«Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан электронную бирку и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких новшеств», — заявил он.

Зюганов напомнил, что КПРФ была единственной партией, голосовавшей против введения паспорта болельщика, и сейчас остается единственной, кто внес законопроект о его отмене.

8 марта депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов рассказал, что направил запрос на имя председателя правительства России Михаила Мишустина об отмене Fan ID. Он добавил, что КПРФ также будет рассматривать другие варианты отмены паспортов болельщика.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на игры Российской премьер-лиги каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту, которую невозможно оформить удаленно. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

Дарья Коршунова
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