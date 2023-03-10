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12:47, 10 марта 2023Мир

Россия рассказала о контактах с США по возвращению к ДСНВ

Замглавы МИД Рябков: Россия и США поддерживают связь по возвращению к ДСНВ

Фото: Robert F. Bukaty / AP

Россия поддерживает контакты с США по поводу возвращения к Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), но не может гарантировать, что это произойдет — продолжение диалога зависит от США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT Arabic.

Связь продолжится по мере необходимости, подчеркнул дипломат. И хотя пока Рябков не может сказать, что переговоры приводят к хорошим результатам, Москва «не отказывается от диалога, она открыта к нему».

Ранее глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что Вашингтон надеется на возвращение России к ДСНВ, участие в котором та приостановила в конце февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен также обращался к главе МИД России Сергею Лаврову с таким призывом.

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Виктория Кондратьева
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