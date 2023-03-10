Суд арестовал на два месяца державшего трехлетнего сына в заложниках россиянина

В Нижневартовске поместили в СИЗО до 9 мая экс-чиновника, державшего сына в заложниках

Нижневартовский городской суд арестовал на два месяца 44-летнего местного жителя, державшего трехлетнего сына в заложниках. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает РИА Новости.

Экс-чиновник будет находиться в СИЗО до 9 мая.

Ранее Следственный комитет России (СКР) предъявил фигуранту обвинения по статьям о незаконном лишении свободы ребенка и о посягательстве на жизнь правоохранителя.

9 марта в Нижневартовске (ХМАО) мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже — полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. К правоохранителям обратилась супруга мужчины из-за его неадекватного состояния. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, он начал стрельбу с балкона квартиры.

Через некоторое время после захвата сына Владимир Ш. выдвинул условия для освобождения ребенка. В частности, он потребовал звонков от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

