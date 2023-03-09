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07:53, 9 марта 2023Силовые структуры

Неадекватный россиянин заперся с ребенком в квартире и обстрелял людей с балкона

В Нижневартовске неадекватный мужчина захватил ребенка и обстрелял людей с балкона

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Нижневартовске мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже. Об этом сообщает Baza.

Сотрудники полиции эвакуировали два подъезда ближайшего дома.

По информации ТАСС, местная жительница позвонила в полицию из-за неадекватного состояния своего мужа. Она рассказала, что он схватил ребенка, заперся в квартире и никому не открывает. При попытке вскрыть дверь сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона.

Национальная служба новостей пишет, что у мужчины может быть два ружья.

Teleggram-канал Mash утверждает, что причиной неадекватного поведения мужчины стал прием запредельной дозы лекарств с алкоголем.

Марина Совина
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