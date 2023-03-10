СКР предъявил обвинения державшему трехлетнего сына в заложниках россиянину

СКР предъявил обвинения экс-чиновнику, державшему сына в заложниках в Нижневартовске

В Нижневартовске следователи предъявили обвинения 44-летнему мужчине, державшему трехлетнего сына в заложниках. Об этом в пятницу, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Кроме того, следствием направлено в суд ходатайство об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что силовики задержали экс-чиновника, удерживавшего в заложниках сына. Перед этим правоохранители доложили об освобождении ребенка.

9 марта в Нижневартовске (ХМАО) мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже — полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. К правоохранителям обратилась супруга мужчины из-за его неадекватного состояния. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, он начал стрельбу с балкона квартиры.

Через некоторое время после захвата сына Владимир Ш. выдвинул условия для освобождения ребенка. В частности, он потребовал звонков от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Telegram-канал Mash утверждает, что причиной неадекватного поведения мужчины стал прием запредельной дозы лекарств с алкоголем.