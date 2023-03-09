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09:28, 9 марта 2023Силовые структуры

Силовики освободили взятого в заложники в Нижневартовске ребенка

В Нижневартовске взятого в заложники экс-чиновником ребенка освободили

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижневартовске силовики доложили об освобождении взятого в заложники экс-чиновником ребенка. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает ТАСС.

9 марта в Нижневартовске (ХМАО) мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже — полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. К полицейским обратилась супруга мужчины из-за его неадекватного состояния. По ее словам, муж схватил ребенка, заперся в квартире и никому не открывает. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона.

Через некоторое время после захвата сына Владимир Ш. выдвинул условия для освобождения ребенка. В частности, он потребовал звонки от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Владимир Седов
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