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08:45, 9 марта 2023Силовые структуры

Запершийся с сыном россиянин выдвинул требования для освобождения ребенка

В Нижневартовске запершийся с сыном выдвинул ряд требований, включая звонок от Бастрыкина

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Нижневартовске запершийся с трехлетним сыном россиянин выдвинул требования для освобождения ребенка. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, Владимир Ш. потребовал звонок от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Кроме того, он просит убить нескольких человек на городской площади.

Также стало известно, что фигурант работал замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества в мэрии. Его уволили за пьянство, уточняет Telegram-канал 112.

В настоящий момент район оцеплен, а на крышу соседнего здания поднимается снайпер.

Ранее стало известно, что неадекватный россиянин заперся с ребенком в квартире и обстрелял людей с балкона. Мужчина забаррикадировал дверь в квартиру. Он заявил, что собирается расправиться с ребенком и покончить с собой.

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Екатерина Власова
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