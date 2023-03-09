Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:28, 9 марта 2023Силовые структуры

Появились подробности о запершемся с трехлетним сыном в квартире россиянине

В Нижневартовске запершийся с сыном и стрелявший по людям мужчина угрожает убить ребенка

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Нижневартовске запершийся с трехлетним сыном и стрелявший по людям мужчина угрожает самоубийством. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Владимир Ш. забаррикадировал дверь в квартиру. Он заявил, что собирается расправиться с ребенком и покончить с собой.

Ранее стало известно, что мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже. Сотрудники полиции эвакуировали два подъезда ближайшего дома.

Местная жительница позвонила в полицию из-за неадекватного состояния своего мужа. Она рассказала, что он схватил ребенка, заперся в квартире и никому не открывает. При попытке вскрыть дверь сотрудниками МЧС он выстрелил с балкона. Причиной неадекватного поведения мужчины стал прием запредельной дозы лекарств с алкоголем. В частности, он утверждает, что один из местных чиновников «перешил его личность биоэкспериментами».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта вблизи Артемовска
Взрыв газа в российской пятиэтажке разрушил два этажа
Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы
Украина полностью прекратила подавать электричество на Запорожскую АЭС
Мэр Киева назвал место нового взрыва в городе
Россиянин закрылся в квартире с сыном и открыл стрельбу по людям
Россияне резко сократили расходы на гаджеты
Педагог дала советы родителям накануне детских контрольных и экзаменов
Девушка убила 55-летнюю женщину ради инсценировки собственной смерти
Жилой дом оказался поврежден после обстрела граничащего с Украиной региона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.