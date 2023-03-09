Силовики задержали удерживающего в заложниках трехлетнего сына россиянина

В Нижневартовске задержали экс-чиновника, удерживающего в заложниках трехлетнего сына

В Нижневартовске задержали экс-чиновника, удерживающего в заложниках трехлетнего сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее силовики доложили об освобождении взятого в заложники ребенка.

9 марта в Нижневартовске (ХМАО) мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже — полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. К полицейским обратилась супруга мужчины из-за его неадекватного состояния. По ее словам, муж схватил ребенка, заперся в квартире и никому не открывает. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона.

Через некоторое время после захвата сына Владимир Ш. выдвинул условия для освобождения ребенка. В частности, он потребовал звонки от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.