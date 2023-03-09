Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:35, 9 марта 2023Силовые структуры

Силовики задержали удерживающего в заложниках трехлетнего сына россиянина

В Нижневартовске задержали экс-чиновника, удерживающего в заложниках трехлетнего сына

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Нижневартовске задержали экс-чиновника, удерживающего в заложниках трехлетнего сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее силовики доложили об освобождении взятого в заложники ребенка.

9 марта в Нижневартовске (ХМАО) мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже — полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. К полицейским обратилась супруга мужчины из-за его неадекватного состояния. По ее словам, муж схватил ребенка, заперся в квартире и никому не открывает. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона.

Через некоторое время после захвата сына Владимир Ш. выдвинул условия для освобождения ребенка. В частности, он потребовал звонки от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Нижневартовске экс-чиновник взял в заложники сына и открыл огонь с балкона
Акула откусила отдыхающей руку в популярной пляжной стране
Звезда ТНТ высказался о цензуре в КВН и Comedy Club
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Капризов получил травму в матче НХЛ
Силовики задержали удерживающего в заложниках трехлетнего сына россиянина
Турция предложила посредничество в организации встречи лидеров России и Украины
Названы опасные последствия пропаривания гениталий по методу Гвинет Пэлтроу
Российский бизнес предложил декриминализировать 10 экономических статей УК
Появились кадры последствий взрыва газа в российской пятиэтажке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.