В США обвинили Россию в передаче американского оружия Ирану

CNN: Россия начала передачу Ирану захваченного в ходе СВО на Украине американского оружия

Россия начала передачу Ирану захваченного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине американского оружия. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Российские военные смогли в качестве трофея заполучить образцы переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin, вынужденно брошенные украинской армией на поле боя, заявили источники телеканала в разведках США и НАТО.

Предполагается, что Москва может поставлять Тегерану трофейное оружие для дальнейшего демонтажа и изучения. Как указывает CNN, Иран уже имеет богатый опыт разработки собственных вооружений на основе западных образцов.

Так, например, еще в 70х годах иранцы на основе захваченной американской ракеты BGM-71 TOW разработали собственную противотанковую управляемая ракету Toophan. Кроме того, в 2011 году иранские ученые смогли сконструировать беспилотное летательное средство (БПЛА) после демонтажа сбитого американского беспилотника Lockheed Martin RQ-170 «Sentinel».

