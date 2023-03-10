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19:22, 10 марта 2023Забота о себе

Три юные жертвы анорексии рассказали о своих страданиях и безразличии к смерти

The Sun: три пациентки с анорексией рассказали о своих страданиях

Фото: AMBI Group / Globallookpress.com

Пациентки с анорексией знают о смертельном риске, но не могут самостоятельно бороться с болезнью. Издание The Sun, цитируя документальный фильм Anorexic, подробно рассказало о страданиях трех юных жертв заболевания.

Анорексия может привести к проблемам с мышцами и костями, фертильностью, повлиять на сердце и кровеносные сосуды, а также вызвать проблемы с кишечником и почками, говорится в отчете Национальной службы здравоохранения Великобритании. Почему люди осознанно идут на такие жертвы, рассказали героини документального фильма о болезни — 19-летние Лотти и Эмили и 21-летняя Ханна.

Лотти впервые попала в больницу в 16 лет. Ради того, чтобы вернуться домой, она выполняла все указания врачей. Дома, без медицинского контроля, ее вес продолжает снижаться. Это представляет угрозу ее здоровью и жизни, но она признается в полном безразличии к смерти.

Я знаю, какой вред здоровью наносит анорексия. Люди умирают. Но мне все равно

Лоттипациентка с анорексией

«Всегда кажется, что вы делаете недостаточно, — говорит ее мать Кейт. — Я всегда пытаюсь заставить ее есть больше, но это не так просто. Наша жизнь проходит на острие ножа. Она хорошо умеет убеждать себя и других, что с ней все в порядке».

Другая героиня фильма Ханна провела в больнице три месяца. У нее анорексия впервые развилась в возрасте 12-13 лет. Девушка называет болезнь дьяволом на плече. Она даже не находит слов, чтобы описать свое состояние. «Не думаю, что кто-то по-настоящему поймет, каково это, пока сам не столкнется с болезнью. Я даже не могу точно сформулировать, что чувствую», — признается Ханна.

Я знаю, что поступаю неправильно, но не могу понять, почему не могу остановить это

Ханнапациентка с анорексией

Ханна осознает, что на карту поставлены ее здоровье и жизнь. Каждый день она борется с собой, чтобы поесть. Девушка добавила, что, если не справится с болезнью, ее органы откажут. «Я не смогу иметь детей, но дети — единственное, чего я хочу в жизни», — добавила Ханна.

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Эмили заболела анорексией в 16 лет. Тогда ее мать заметила, что девочка стала меньше есть и больше заниматься спортом. Женщина понимала, что ее дочь убивает себя, но ничего не могла сделать.

Ее пульс был настолько низким, что она могла упасть. В тот момент я подумала, что потеряю ее

мать Эмилипациентки с анорексией

Эмили признается, что все еще не избавилась от анорексии, но мечтает выздороветь. После выписки из больницы она планирует поступить в университет. Однако пока ее первая цель — набрать вес.

Ранее актриса Джейн Фонда призналась, что в юности страдала анорексией и булимией. Побороть расстройство пищевого поведения ей помогла карьера.

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Вера Владзиевская
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