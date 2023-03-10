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19:03, 10 марта 2023Спорт

Ученые назвали главные ошибки при занятиях на беговой дорожке

Американские ученые посоветовали менять вид кардиотренировок хотя бы один раз в месяц

Фото: Unsplash

Американские ученые Мишель Олсон и Джон Хиггнинс назвали главные ошибки, которые люди допускают во время занятий на беговой дорожке. Ее слова приводит Shape.

Специалисты предупреждают, что во время тренировки не стоит постоянно опускать взгляд, поскольку это вредит осанке, а также держаться за поручни, потому что из-за этого перенапрягаются мышцы поясницы. Они отмечают, что для дорожки необходимо правильно подобрать кроссовки. «Отдайте предпочтение модели с дополнительной амортизацией, чтобы защитить стопы и суставы от чрезмерной ударной нагрузки при каждом шаге», — объяснила Олсон.

По словам экспертов, во время бега нельзя сутулиться, сильно размахивать руками или скрещивать их на груди, а также делать слишком длинные шаги. «Наиболее эффективный ритм бега — три шага в секунду, при этом ваши стопы должны едва отрываться от поверхности», — отметила Хиггнинс.

Ученые добавили, что важно увеличивать интенсивность нагрузок не чаще, чем раз в семь дней, и проводить изнурительные занятия на дорожке не больше двух-трех раз в неделю. Также Олсон и Хиггнинс посоветовали менять вид кардиотренировок по меньшей мере один раз в месяц.

Ранее фитнес-тренер Антон Комаревцев назвал лучшее упражнение от боли в спине. Он посоветовал ходьбу с тяжелой книгой на голове в три подхода по одной-три минуты каждый день.

Ксения Курашкина
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