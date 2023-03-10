Ученые назвали главные ошибки при занятиях на беговой дорожке

Американские ученые посоветовали менять вид кардиотренировок хотя бы один раз в месяц

Американские ученые Мишель Олсон и Джон Хиггнинс назвали главные ошибки, которые люди допускают во время занятий на беговой дорожке. Ее слова приводит Shape.

Специалисты предупреждают, что во время тренировки не стоит постоянно опускать взгляд, поскольку это вредит осанке, а также держаться за поручни, потому что из-за этого перенапрягаются мышцы поясницы. Они отмечают, что для дорожки необходимо правильно подобрать кроссовки. «Отдайте предпочтение модели с дополнительной амортизацией, чтобы защитить стопы и суставы от чрезмерной ударной нагрузки при каждом шаге», — объяснила Олсон.

сыграем?

По словам экспертов, во время бега нельзя сутулиться, сильно размахивать руками или скрещивать их на груди, а также делать слишком длинные шаги. «Наиболее эффективный ритм бега — три шага в секунду, при этом ваши стопы должны едва отрываться от поверхности», — отметила Хиггнинс.

Ученые добавили, что важно увеличивать интенсивность нагрузок не чаще, чем раз в семь дней, и проводить изнурительные занятия на дорожке не больше двух-трех раз в неделю. Также Олсон и Хиггнинс посоветовали менять вид кардиотренировок по меньшей мере один раз в месяц.

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