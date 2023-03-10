Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из артиллерии

Брянский губернатор Богомаз заявил об артиллерийском обстреле поселка Белевица

Поселок Белевица Погарского района Брянской области обстреляли из артиллерии. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет. Оперативные службы работают на месте», — заявил губернатор.

9 марта из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деревне Раковка в Климовском районе Брянской области оказался поврежден жилой дом. Никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти в феврале бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.