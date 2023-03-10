Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:52, 10 марта 2023Экономика

Первым вице-президентом Газпромбанка станет Елена Бурмистрова

Экс-глава «Газпром экспорта» Бурмистрова станет первым вице-президентом Газпромбанка
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Экс-зампредседателя правления «Газпрома» и гендиректор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова станет первым вице-президентом Газпромбанка. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Отмечается, что куратором деятельности компании на газовом рынке будет зампредседателя правления общества Виталий Маркелов.

В начале февраля Госдума приняла закон, который выводит «Газпром» и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа.

В ноябре 2021 года Бурмистрова говорила, что «Газпром» не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Разбитая под Артемовском колонна ВСУ попала на видео
Собака покусала лицо девятилетнему мальчику во дворе российской школы
Пьяный россиянин ранил трехлетнюю дочь из охотничьего ружья
Раскрыто влияние ужесточения контроля на Бали на отдых россиян
Исполнительница хита I Will Survive рассказала о счастье после развода
Омбудсмен отреагировала на ситуацию с жестоко избитым в Москве школьником
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения вирусом Зика
В ЛНР осудили на 13 лет украинского журналиста за обстрел жителей из гранатомета
На Украине поручили начать строительство фортификационных сооружений
США задумали затопить МКС без участия России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.