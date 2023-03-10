Первым вице-президентом Газпромбанка станет Елена Бурмистрова
Экс-глава «Газпром экспорта» Бурмистрова станет первым вице-президентом ГазпромбанкаСюжетЦены на газ в Европе:
Экс-зампредседателя правления «Газпрома» и гендиректор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова станет первым вице-президентом Газпромбанка. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Отмечается, что куратором деятельности компании на газовом рынке будет зампредседателя правления общества Виталий Маркелов.
В начале февраля Госдума приняла закон, который выводит «Газпром» и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа.
В ноябре 2021 года Бурмистрова говорила, что «Газпром» не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ в Европе.