Первым вице-президентом Газпромбанка станет Елена Бурмистрова

Экс-глава «Газпром экспорта» Бурмистрова станет первым вице-президентом Газпромбанка

Экс-зампредседателя правления «Газпрома» и гендиректор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова станет первым вице-президентом Газпромбанка. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Отмечается, что куратором деятельности компании на газовом рынке будет зампредседателя правления общества Виталий Маркелов.

В начале февраля Госдума приняла закон, который выводит «Газпром» и его дочерние компании из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа.

В ноябре 2021 года Бурмистрова говорила, что «Газпром» не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ в Европе.