У молодой женщины рак перешел в запущенную стадию из-за ошибки врачей

The Sun: у 24-летней женщины рак достиг четвертой стадии из-за ошибки врачей

У 24-летней жительницы Великобритании Ханны Берд рак перешел в запущенную стадию из-за ошибки врачей. Историю молодой женщины рассказало издание The Sun.

Берд полгода страдала от ночной потливости, потери веса, сыпи и постоянного кашля. Три-четыре раза в неделю она ходила к врачу, но каждый раз ее отправляли домой, не находя причин для беспокойства.

Вскоре девушка заболела пневмонией и попала в больницу. Во время лечения ей сделали рентген и обнаружили, что она больна диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой — разновидностью рака крови, поражающей иммунную систему. Сканирование показало, что болезнь достигла четвертой стадии. Злокачественная опухоль охватила три четверти легкого и начала распространяться на другие органы.

Это не было шоком. Я была рада, что наконец-то мне поставили диагноз Ханна Берд

Исследования показывают, что двое из пяти пациентов с такой прогрессирующей болезнью не выживают. Однако Берд предложили экспериментальное лечение, она на него согласилась. Ей назначили малоинвазивное иммунотерапевтическое средство, которое помогает иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки.

«В середине лечения сканирование показало, что опухоль уменьшилась на 80 процентов, а к концу курса — полностью исчезла», — рассказала пациентка. Теперь каждые три месяца она проходит компьютерную томографию для контроля здоровья.

Я единственный человек в Великобритании, у которого неходжкинская лимфома исчезла с помощью одной лишь химиотерапии Ханна Берд

Берд призывает всех обращаться за консультацией к нескольким врачам, чтобы услышать разные мнения и узнать диагноз как можно раньше.

Ранее стала известна история 24-летней девушки, у которой симптомы рака списали на признаки усталости и стресса. Однако позже у нее диагностировали рак крови.