Перечислены возможные изменения внешней политики Си Цзиньпина после переизбрания
Китайская Народная Республика (КНР) все более активно будет заявлять о своих интересах на международной арене, убежден китаист Леонид Ковачич. В разговоре с «Лентой.ру» специалист перечислил и другие возможное изменения внешней политики председателя КНР Си Цзиньпина после переизбрания на третий срок.
10 марта стало известно, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Таким образом, Си Цзиньпин первым в истории КНР избран на третий срок на должность председателя страны.
Внешняя политика Китая будет меняться. КНР все более активно будет заявлять о своих интересах на международной арене и будет стараться продвигать их
При этом Ковачич отметил, что политика Си Цзиньпина в отношении России существенных изменений не претерпит.
«Между нашими странами установлены отношения дорожного стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, как теперь это называют. Это отношения высокого уровня. Китай рассматривает Россию как важного торгового партнера, как важного партнера по военно-техническому сотрудничеству. Я не думаю, что в отношении России будут какие-то колебания в негативную сторону», — сказал он.
Но создание военного альянса России и Китая, о котором сейчас часто говорят, не предвидится, считает китаист.
Третий срок
Ковачич сообщил, что никаких сомнений в переизбрании Си Цзиньпина на должность председателя КНР не было.
«Еще в 2018 году была изменена конституция страны, которая запрещала занимать должность председателя КНР больше, чем два срока подряд», — напомнил собеседник «Ленты.ру»
За свои первые два срока Си Цзиньпин выстроил систему таким образом, что на высших руководящих государственных и партийных должностях не осталось никого, кто мог бы создать оппозицию, отметил китаист.
«Все эти люди либо лично с ним когда-либо работали, либо демонстрируют ему свою полную лояльность», — рассказал Ковачич.
Сейчас никакой реальной оппозиции и никаких внутренних угроз устойчивости режима Си Цзиньпина нет, поэтому можно ожидать, что он будет более уверенно проводить внешний политический курс, который задумал ранее
Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) страны. Путин отметил в поздравлении, что в России высоко ценят личный вклад Си Цзиньпина в упрочение отношений всеобъемлющего партнерства между двумя странами.
В конце февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал сообщить о сроках встречи российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина, когда они прояснятся. По его словам, лидеры двух стран поддерживают тесный диалог.