Женщина украла яйцо из зоопарка и вырастила двухметрового аллигатора во дворе

В США женщина украла яйцо из зоопарка 20 лет назад и вырастила аллигатора на заднем дворе

Жительница города Буда, штат Техас, США, незаконно вырастила двухметрового аллигатора на заднем дворе и ухаживала за ним в течение двух десятилетий. Об этом сообщает WSAZ.

Сотрудники службы охраны дикой природы штата обнаружили хищника во время расследования другого дела. Хозяйка аллигатора призналась, что 20 лет назад украла яйцо из зоопарка Animal World & Snake Farm, когда работала там волонтером.

«У аллигаторов в гнезде может быть 50-60 яиц. Поэтому кто-то может легко забрать яйцо или детеныша домой, и никто ничего не заметит», — объясняет сотрудник зоопарка Джаррод Фортман.

Отмечается, что хозяйка заботилась об аллигаторе, и он дружелюбно к ней относился. Несмотря на это служба охраны дикой природы была вынуждена забрать хищника, так как у женщины не было соответствующего разрешения на его содержание.

«Она довольно тяжело восприняла эту новость. Но она все равно должна следовать всем правилам и нормам штата», — утверждает сотрудник службы. За незаконное содержание аллигатора женщине грозит штраф до тысячи долларов (75 тысяч рублей).

Аллигатора вернули в Animal World & Snake Farm. Срок давности обвинения в краже яйца истек, поэтому хозяйка всегда может навестить аллигатора в зоопарке. «Знаете, я всем сердцем сочувствую ей. Мы подарим аллигатору новый хороший дом», — заявил журналистам Фортман.

Ранее сообщалось, что аллигатор растерзал 85-летнюю жительницу США, гулявшую с собакой. Хищник набросился на пенсионерку, схватил ее и утащил под воду.

