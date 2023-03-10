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19:42, 10 марта 2023Из жизни

Мужчина с животиком нашел быстрый способ сделать красивый пресс без упражнений

Daily Mail: мужчина превратил животик в кубики пресса с помощью татуировки

Британец с лишним весом нашел нетипичный и быстрый способ подготовить свое тело к лету без изнурительных упражнений. Как сообщает Daily Mail, для этого он сделал татуировку на животе.

К Дину Гантеру, татуировщику из Манчестера, пришел клиент с необычным запросом. Мужчина хотел подготовиться к пляжному сезону без походов в спортзал и диеты. Он попросил Гантера набить на его животе красивые кубики пресса так, чтобы с помощью татуировки превратить пивной животик в рельефный живот атлета.

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Создание татуировки заняло два дня. Сначала Гантер разметил живот мужчины, чтобы изображение накачанного пресса выглядело реалистично на его теле. Клиент остался доволен полученным результатом.

Он всегда хотел кубики на животе, но походы в зал и диета его не привлекают. Так что он решил, что татуировка накачанного пресса позволит ему всегда быть готовым к летнему сезону. Мне было очень интересно работать над этой задачей. Я видел подобные работы раньше, но татуировки были сделаны примитивно и не выглядели реалистично. Так что я принял этот вызов и решил подойти к заказу не так, как мои коллеги

Дин Гантертату-мастер

Ранее сообщалось о модели из Бразилии, которая сделала татуировку на глазном яблоке. Тату-мастер ввел краску специальным шприцом, целиком покрасив сетчатку глаза в черный цвет.

Антонина Черташ
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