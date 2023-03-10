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12:44, 10 марта 2023Мир

В России отреагировали на слова президента Финляндии о переговорах с Путиным

Депутат Чепа заявил о готовности России к переговорам с Финляндией

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Россия будет готова к переговору с Финляндией в случае, если Хельсинки пересмотрит идею вступления в НАТО и политику в отношении Москвы, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» слова финляндского лидера Саули Ниинисте о готовности к переговорам с президентом России с Владимиром Путиным.

«Конечно, из этого (переговоров России и Финляндии. — прим. "Ленты.ру") может что-то получиться, если Финляндия осознает последствия, к которым может привести ее вступление в НАТО и пересмотр всех договоренностей с Россией, заключенных ранее: это связано и с поставками сырья, и с использованием наших транспортных каналов, и с работой тех предприятий, которые были построены на нашей территории», — заявил парламентарий.

Он также добавил, что сотрудничество России и Финляндии было выгодным для последней, в том числе с финансовой точки зрения.

Ранее Ниинисте заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в случае, если от этого разговора будет какая-то польза.

«Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним (Владимиром Путиным -- прим. "Ленты.ру"), если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент не видим ничего такого», — сказал политик.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, членству Швеции в блоке сопротивляется Турция. 18 февраля финские власти подтвердили готовность вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции: Министр обороны страны Микко Савола заявил, что Хельсинки не будет дожидаться, пока Анкара одобрит аналогичную заявку Стокгольма.

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Кирилл Садовский
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