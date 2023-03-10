Politico: Пентагон финансирует опыты на хорьках в поисках источника «гаванского синдрома»

Пентагон в поисках причин возникновения «гаванского синдрома» профинансировал проведение опытов на хорьках. Об этом сообщает Politico со ссылкой на правительственную базу данных.

Так, по информации издания, оборонное ведомство выделило грант в размере 750 тысяч долларов Университету Уэйна в штате Мичиган, чтобы выяснить, могут ли радиоволны быть источником заболевания. Отмечается, что хорьки стали объектами исследования из-за схожести их мозга с человеческим.

Представитель Пентагона Тим Горман подтвердил выделение гранта, но отказался отвечать, проводило ли ведомство подобные эксперименты на приматах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла публикацию СМИ о выводах разведсообщества США, что «гаванский синдром», поразивший ряд американских и европейских дипломатов, не связан с действиями других государств. Она указала на то, что созданный Вашингтоном образ России как «империи зла» постепенно разрушается.

Впервые неврологические симптомы были зафиксированы у дипломатов и членов их семей на Кубе в конце 2016 года. Тогда сотрудники американской дипмиссии жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и расстройство равновесия.