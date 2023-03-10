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17:31, 10 марта 2023Из жизни

Женщину со смертельно опасным диагнозом посадят в тюрьму за отказ от лечения

Жительницу США посадят в тюрьму за отказ лечить туберкулез

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Больную туберкулезом жительницу США, которая год отказывалась лечить смертельно опасную болезнь, посадят в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина из города Такома, штат Вашингтон, в течение года отвергала план лечения заразной болезни, составленный врачами. Ее отказ серьезно отнестись к своему диагнозу и игнорирование предписаний медиков нарушили многочисленные судебные постановления. Американку 17 раз вызывали в суд, который выносил решения, обязывавшие ее начать терапию. Местный департамент здравоохранения утверждает, что женщина «сознательно и умышленно проигнорировала постановления суда».

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Судья Филип Соренсен оставил в силе ранее вынесенное постановление о заключении нарушительницы в тюрьму или подходящее лечебное учреждение до тех пор, пока официальные лица не выдадут ей справку, что она здорова.

Пациентка по-прежнему отказывается от самоизоляции и необходимого лечения. Ордер на гражданский арест позволит правоохранительным органам задержать ее в пятницу, 3 марта или после этой даты, и доставить ее в учреждение, оборудованное для изоляции, забора анализов и лечения

Заявлении Департамента здравоохранения округа Такома-Пирс

Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заразиться может каждый, но особенно восприимчивы к туберкулезу дети и люди со слабым иммунитетом. Заболевание излечимо, но терапия его достаточно длительная. Огромное значение имеет ранняя диагностика туберкулеза. Микобактерии выделяет не каждый больной туберкулезом, а только тот, у кого происходит распад легочной ткани и бактериовыделение (в просторечии — открытая форма туберкулеза). Получить дозу микобактерий можно, даже не контактируя с больным, так как они оседают на частицах пыли и могут оставаться на ней до 18 дней.

Ранее сообщалось о женщине, которая заразилась вирусом папилломы человека из-за нестерилизованных инструментов для маникюра.

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Антонина Черташ
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