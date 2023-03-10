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08:19, 10 марта 2023Россия

Аксенов высказался о судьбе квартиры Зеленского в Крыму

Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Yarysh / Reuters

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии рано или поздно передадут малообеспеченным или многодетным. Об этом, высказываясь о судьбе имущества политика в Крыму, заявил глава полуострова Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.

«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру», — сказал Аксенов.

По его словам, сейчас антитеррористическая комиссия проверяет объекты в Крыму для составления списка по национализации имущества украинских олигархов на полуострове — он будет готов до марта. Аксенов указал на важность тщательной проверки, чтобы россияне или украинцы, не занимающие агрессивной позиции по отношению к России в публичном поле, не лишились недвижимости.

Аксенов уже анонсировал национализацию квартиры Зеленского в Крыму, подчеркнув, что власти принимают решение о национализации имущества только в том случае, если граждане Украины, которые владеют предприятиями в Крыму, проявляют враждебность по отношению к России.

9 ноября глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что земельные участки украинских олигархов и бизнесменов на полуострове подпадут под национализацию. Закон о национализации имущества россиян на Украине также приняла Верховная Рада.

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Анастасия Шейкина
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