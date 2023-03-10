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14:41, 10 марта 2023Бывший СССР

МИД сообщил о возвращении россиянина Меля из литовской тюрьмы

Захарова: россиянин Мель освобожден и возвращен после 9 лет тюремного заключения в Литве

Кадр: КАСКАД ТВ / YouTube

Россиянин Юрий Мель, который был осужден по делу о штурме телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, освобожден и возвращен на родину после девяти лет тюремного заключения в Литве. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Судебный процесс был проведен официальным Вильнюсом с многочисленными нарушениями общепринятых международных норм, попраны основополагающие принципы правосудия: недоказанность вины "подсудимого", нарушение презумпции невиновности, запрет на придание закону обратной силы, право на справедливое судебное разбирательство. В результате Мель провел в литовских тюрьмах девять лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники российской дипмиссии регулярно посещали и поддерживали россиянина, снабжая его необходимым медикаментами. «Искренне рады возвращению Юрия Николаевича на Родину», — поздравила официальный представитель МИД полковника запаса, который был задержан в Литве еще в 2014 году при пересечении границы.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия и США продолжат переговоры об обмене заключенными по специализированным каналам. По словам дипломата, Москва и Вашингтон достигли некоторых результатов в этих гуманитарных вопросах. «И это видится нам положительным моментом в российско-американских отношениях за последнее время», — отметил он.

В ночь на 13 января 1991 года, спустя десять месяцев после объявления независимости Литвы, советские войска попытались при поддержке танков захватить телевизионную башню в Вильнюсе. В ходе операции 15 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Согласно версии литовских властей, люди погибли и пострадали по вине советских солдат.

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Алевтина Запольская
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