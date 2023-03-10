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12:24, 10 марта 2023Мир

Рябков рассказал о переговорах с США по обмену заключенными

Замглавы МИД России Рябков: Россия и США продолжат обсуждение обмена заключенными

Фото: пресс-служба МИД РФ / Globallookpress.com

Россия и США продолжат переговоры об обмене заключенными по специализированным каналам. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT Arabic.

По словам дипломата, Москва и Вашингтон достигли некоторых результатов в этих гуманитарных вопросах. «И это видится нам положительным моментом в российско-американских отношениях за последнее время», — отметил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова принять предложение Вашингтона по обмену осужденного за шпионаж в пользу Соединенных Штатов бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана. «Соединенные Штаты сделали серьезное предложение. Москва должна принять его», — передал Блинкен суть своей краткой беседы с российским министром в рамках мероприятия «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели.

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Виктория Кондратьева
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