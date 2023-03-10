Lerchek отреагировала на обвинения в неуплате налогов на 311 миллионов рублей

Блогерша Lerchek отреагировала на обвинения в неуплате налогов на 311 миллионов рублей

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Lerchek, отреагировала на обвинения в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. На эту тему она высказалась в сторис в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Предпринимательница заявила, что готова погасить имеющуюся задолженность, поскольку ведет бизнес вместе с мужем Артемом честно. По ее словам, в общей сложности за последние три года они оплатили налогов на 1,5 миллиарда рублей.

«Оплатим и эти. Это нормально для любого бизнеса, ты совершаешь какие-то ошибки. Самое главное — эти ошибки признавать и сотрудничать. Мы готовы все возместить», — отметила она.

В заключение инфлюэнсер раскритиковала хейтеров, которые злорадствуют над ее переживаниями. «Уверена, что такое может случиться с каждым. Так же, как и я, утром проснетесь и офигеете! Всем всего самого доброго и хорошего», — подчеркнула знаменитость.

Как ранее сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре, Чекалину обвиняют в нарушении стати 198 Уголовного Кодекса — уклонение от уплаты налогов, а ее мужа Артема — в пособничестве этому. По словам юриста Артура Айрапетова, речь идет о так называемом дроблении бизнеса.

Об обыске в доме супругов-блогеров стало известно 7 марта. На время расследования они находятся под подпиской о невыезде.