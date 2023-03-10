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15:19, 10 марта 2023Спорт

Стало известно о поддержке президента в покупке «Челси» Абрамовичем в 2003 году

Агент Гершензон: Абрамович купил «Челси» в 2003 году при поддержке президента России

Фото: Umit Bektas / Reuters

Израильский футбольный агент Яков Гершензон рассказал, что российский предприниматель Роман Абрамович купил английский клуб «Челси» в 2003 году при поддержке президента России. Его слова передает «Чемпионат».

«Его поддерживали правительство и два президента России, — стало известно агенту. — Им нужен был выход в Европу. А Лондон — это был пик с точки зрения престижа. Для всех».

Гершензон назвал большой футбол политикой и отметил, что Абрамович добился поставленной цели и выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии. Он также допустил, что Абрамовича поддерживали, и предположил, что сам бизнесмен не мог решиться на покупку клуба.

Кроме того, Гершензон указал на пользу, которую Абрамович принес российскому футболу. В частности, по словам агента, предприниматель оплачивал контракт главного тренера сборной России, построил Национальную академию футбола в Тольятти, помогал футбольному клубу ЦСКА и олимпийской сборной.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. 26 мая 2022-го было официально объявлено о завершении сделки по продаже «Челси». Принадлежавший россиянину Роману Абрамовичу клуб продали консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

Варвара Кошечкина
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