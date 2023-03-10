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17:58, 10 марта 2023Бывший СССР

В Грузии заявили о прибывших с Украины сторонниках Саакашвили

Вице-спикер парламента Грузии Вольский: в страну прибыли с Украины сторонники Саакашвили
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что в страну прибыли с Украины сторонники бывшего президента республики Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» (ЕНД), чтобы не снимать с повестки дня «революционный процесс». Его слова передает РИА Новости.

«Можно сказать с утверждением, что определенная группа сторонников "Нацдвижения" и Саакашвили прибыли с Украины. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс», — сказал он.

Как считает Вольский, сторонники экс-президента также предпримут действия, чтобы события в Грузии переросли в гражданскую войну и противостояние. По его словам, они намерены дестабилизировать и отделить республику от собственных интересов. С целью развития таких процессов используется "дезинформация, что против участников митингов якобы несоразмерно применялась сила", добавил он.

Ранее протестующие в Грузии пообещали бороться за европейское будущее государства. 10 марта грузинский парламент проголосовал против принятия закона об иноагентах и тем самым официально его отозвал. Как сообщалось, заседание заняло несколько минут и прошло без комментариев. 6 марта закон «О прозрачности иностранного влияния» приняли в первом чтении. Инициатива предусматривала, что некоммерческие юридические лица и СМИ могут получить статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.

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Кристина Есикова
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