Собака покусала лицо девятилетнему мальчику во дворе российской школы

В Иркутской области собака искусала лицо девятилетнему мальчику

В Иркутской области во дворе школы села Пивовариха собака набросилась на девятилетнего мальчика и покусала ему лицо. Об этом сообщается в Telegram-канале Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

По словам матери ребенка, 1 марта ее сын и другие дети раньше запланированного вернулись в учебное заведение с фестиваля ГТО и ждали автобус. В какой-то момент заскучавший мальчик с двумя девочками решили погулять в школьном дворе. «Вова положил свой рюкзак на землю. Дети играли в снежки, и сын заметил, что чужая большая собака стала трепать его рюкзак. Вова решил забрать свое имущество, животное переключилось на сына, начало кусать за руки, а когда он упал — за лицо», — передала россиянка рассказ мальчика.

Прибывшие на место врачи скорой помощи сделали школьнику укол от бешенства и доставили в Ивано-Матренинскую больницу, где пострадавшему наложили более 30 швов. Сейчас мальчик продолжает лечение в стационаре. По словам врачей, на лице ребенка до сих пор сохраняется отек после укусов. После снятия швов мальчику предстоит пройти противорубцовую терапию. В больнице также подчеркнули, что ребенок перенес не только физическую травму, но и психологическую.

Прокуратура Иркутского района начала проверку по факту нападения собаки на ребенка. По ее итогам будет решаться вопрос о взыскании морального вреда с владельца собаки, сообщается на сайте регионального ведомства. Кроме того, прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки, проводимой полицией.

Ранее в Новгородской области собаки породы американский питбуль загрызли девятилетнего мальчика. Школьник пришел в гости к другу, проживающему в частном доме, где хозяева держали на территории трех бойцовских собак, которые по неизвестной причине набросились на ребенка. По словам местных жителей, до гибели мальчика собаки разорвали кота.