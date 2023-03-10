Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:14, 10 марта 2023Россия

Собака покусала лицо девятилетнему мальчику во дворе российской школы

В Иркутской области собака искусала лицо девятилетнему мальчику

Фото: Telegram-канал «Ивано-Матренинская детская клиническая больница»

В Иркутской области во дворе школы села Пивовариха собака набросилась на девятилетнего мальчика и покусала ему лицо. Об этом сообщается в Telegram-канале Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

По словам матери ребенка, 1 марта ее сын и другие дети раньше запланированного вернулись в учебное заведение с фестиваля ГТО и ждали автобус. В какой-то момент заскучавший мальчик с двумя девочками решили погулять в школьном дворе. «Вова положил свой рюкзак на землю. Дети играли в снежки, и сын заметил, что чужая большая собака стала трепать его рюкзак. Вова решил забрать свое имущество, животное переключилось на сына, начало кусать за руки, а когда он упал — за лицо», — передала россиянка рассказ мальчика.

Прибывшие на место врачи скорой помощи сделали школьнику укол от бешенства и доставили в Ивано-Матренинскую больницу, где пострадавшему наложили более 30 швов. Сейчас мальчик продолжает лечение в стационаре. По словам врачей, на лице ребенка до сих пор сохраняется отек после укусов. После снятия швов мальчику предстоит пройти противорубцовую терапию. В больнице также подчеркнули, что ребенок перенес не только физическую травму, но и психологическую.

Материалы по теме:
«Убийства не помогут — это доказанный факт» Почему уничтожение бродячих собак не защитит россиян от их нападений?
«Убийства не помогут — это доказанный факт»Почему уничтожение бродячих собак не защитит россиян от их нападений?
2 февраля 2022
«Посмотри, как они их убивали. На них кровь!» Две сотни собак с перерезанными глотками: зачем в российском городе массово убили бездомных животных
«Посмотри, как они их убивали. На них кровь!»Две сотни собак с перерезанными глотками: зачем в российском городе массово убили бездомных животных
12 марта 2020

Прокуратура Иркутского района начала проверку по факту нападения собаки на ребенка. По ее итогам будет решаться вопрос о взыскании морального вреда с владельца собаки, сообщается на сайте регионального ведомства. Кроме того, прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки, проводимой полицией.

Ранее в Новгородской области собаки породы американский питбуль загрызли девятилетнего мальчика. Школьник пришел в гости к другу, проживающему в частном доме, где хозяева держали на территории трех бойцовских собак, которые по неизвестной причине набросились на ребенка. По словам местных жителей, до гибели мальчика собаки разорвали кота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Разбитая под Артемовском колонна ВСУ попала на видео
Собака покусала лицо девятилетнему мальчику во дворе российской школы
Зеленский ответил на сообщения об украинском следе в деле о «Северных потоках»
Пьяный россиянин ранил трехлетнюю дочь из охотничьего ружья
Раскрыто влияние ужесточения контроля на Бали на отдых россиян
Исполнительница хита I Will Survive рассказала о счастье после развода
Омбудсмен отреагировала на ситуацию с жестоко избитым в Москве школьником
В ЛНР осудили на 13 лет украинского журналиста за обстрел жителей из гранатомета
На Украине поручили начать строительство фортификационных сооружений
США задумали затопить МКС без участия России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.