Адвокат высказался о наказании для избившего одноклассника в Москве подростка

Юрист Айрапетов: избившему одноклассника московскому школьнику грозит реальный срок

Школьнику, избившему одноклассника, может грозить до 8 лет лишения свободы, сообщил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. О возможном наказании для подростка он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту драки в школе на востоке Москвы. Расследование ведется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его фигурантом стал 16-летний школьник, избивший одноклассника.

«Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает начало наказаний по некоторым видам особо тяжких статей, начиная с 14-летнего возраста. Учитывая то обстоятельство, что подозреваемый уже достиг 16-летнего возраста, то любые статьи Уголовного кодекса к нему применимы», — сообщил Айрапетов.

Статья 111 УК РФ предусматривает крайне тяжелое наказание — до 8 лет лишения свободы. Потому что закон рассматривает указанное деяние как особо опасное Артур Айрапетов член палаты адвокатов города Москвы

При этом адвокат отметил, что очень многое, в том числе срок, будет зависеть от медицинской экспертизы и от тех повреждений, которые получил пострадавший.

«Потому что, даже если формально это тяжкий вред здоровью, но через какое-то время потерпевший может полностью выздороветь — это одна ситуация. А когда остаются последствия на всю оставшуюся жизнь при указанной статье, то это совершенно другие сроки», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Конечный срок будет зависеть от медицинской экспертизы, от последствий и от причинно-следственной связи, в результате которой возник этот конфликт Артур Айрапетов член палаты адвокатов города Москвы

Ответственность родителей

Также Айрапетов сообщил, что в данном деле родители обвиняемого не несут никакой уголовной или административной ответственности.

«Точнее административная ответственность будет только в одном случае — если следствие выйдет на то обстоятельство, что родители не до конца исполняли свои родительские обязанности в отношении подростка. И это привело к указанной трагической ситуации», — допустил адвокат.

Но, учитывая то обстоятельство, что обвиняемому уже 16 лет — он достиг минимального предела, по которому человек привлекается к ответственности — здесь не будут рассматривать вопрос, связанный с родителями, заключил собеседник «Ленты.ру».

По данным следствия, 9 марта подросток в ходе конфликта нанес сверстнику побои, в результате которых пострадавший был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

Отмечается, что ранее между школьниками неоднократно возникали разногласия и ссоры.

Отец пострадавшего подростка рассказал, что в учебном заведении была компания детей, которая занималась травлей слабых. Он добавил, что намерен привлечь к ответственности школьника, избившего его сына.