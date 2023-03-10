В США увидели угрозу в предложенном Байденом проекте бюджета

WP: предложенный Байденом проект федерального бюджета на 2024 год угрожает будущему США

Предложенный администрацией президента США Джо Байдена проект федерального бюджета на 2024 год недальновиден и угрожает будущему страны, поскольку предполагает дальнейший рост государственного долга. Опасность увидела американская газета Washington Post (WP).

Проект на 2024 год предполагает дефицит федерального бюджета в размере почти 2 триллионов долларов на фоне рекордного госдолга страны в 31 триллион долларов. Таким образом, отмечает издание, США подошли к опасной черте, когда их долг в процентах от уровня ВВП является самым высоким со времен Второй мировой войны. WP подчеркивает, что в настоящий момент госдолг составляет 98 процентов от американского ВВП и может вырасти до 118 процентов за следующие десять лет, в частности, из-за резкого роста расходов, связанных с выходом на пенсию представителей поколения беби-бумеров (тех, кто родился в период с 1946 по 1964 год) и более высокими выплатами.

«Если ничего не изменится, Соединенные Штаты вскоре окажутся в неизведанном сценарии, который ослабит их национальную безопасность, поставит под угрозу их способность инвестировать в будущее, несправедливо обременит грядущие поколения и потребует сокращения важнейших программ, таких как социальное обеспечение и медицинская помощь», — говорится в материале.

В статье говорится, что стабилизация госдолга должна стать приоритетной задачей для Байдена и Конгресса США, и разумно было бы стремиться к тому, чтобы долг не превышал уровень ВВП.

Ранее стало известно, что проект бюджета США на оборону в 2024 финансовом году предполагает расходы в размере 842 миллиардов долларов. Запрошенная сумма на 26 миллиардов долларов, или на 3,2 процента, больше по сравнению с уровнем 2023 года.

В феврале 2023 года Байден заявил, что не допустит объявления страной дефолта. При этом он указал, что государственный долг США копился в течение 200 лет. Сейчас он составляет 31,4 триллиона долларов. Он также упрекнул Республиканскую партию, которая контролирует палату представителей конгресса США, в угрозе привести страну к дефолту. По его словам, экономические планы республиканцев в палате представителей увеличат дефицит бюджета страны на 3 триллиона долларов.