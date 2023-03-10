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17:13, 10 марта 2023Бывший СССР

Зеленский ответил на сообщения об украинском следе в деле о «Северных потоках»

Президент Украины Зеленский заявил о непричастности страны к подрыву «Северных потоков»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украина непричастна к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил президент страны Владимир Зеленский во время конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

«Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа делают такие шаги. Украинцы точно этого не делали. И это самое главное», — сказал Зеленский.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия в скором времени опубликует и распространит в Совбезе ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по ситуации с диверсией на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

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Алевтина Запольская
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