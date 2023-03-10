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13:36, 10 марта 2023Спорт

Агент назвал способ продажи Захаряна в «Челси» в обход санкций

Агент рассказал о возможной продаже Захаряна в «Челси» транзитом через армянский клуб

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Агент Герман Ткаченко раскрыл вариант продажи игрока «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» в обход санкций. Его слова приводит Sports.ru.

Ткаченко назвал способом продажи 19-летнего полузащитника транзит через третью сторону — например, армянский клуб, где футболист должен был бы отыграть не менее четырех месяцев. «Моментальный переход Захаряна из армянского клуба в "Челси" тоже могли посчитать за обход санкций», — объяснил он.

Ткаченко также заявил, что перевод денег за трансфер «Динамо» через Захаряна вынуждал бы «Челси» покрыть 42 процента подоходного налога на 15 миллионов евро, так как это был бы личный доход игрока, что не устроило английский клуб. «Поэтому выход для Захаряна — продажа в армянский клуб. Для них сумма выкупа в 15 миллионов не действует, поэтому и "Динамо" должно проявить добрую волю», — рассказал агент.

Об интересе «Челси» к Захаряну стало известно 25 августа 2022 года. 1 сентября «Динамо» сообщило, что переход хавбека не состоится из-за технических проблем.

Дарья Коршунова
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